Le 12 sarte dal cuore d’oro: mascherine gratis al Pronto Soccorso del Santissima Trinità

Compiaciuti del bellissimo gesto sia il personale del nosocomio di Is Mirrionis e la sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu

Di: Alessandro Congia

“Gli operatori del Pronto Soccorso del Santissima Trinità ringraziano di cuore le sarte di Decimomannu che hanno voluto omaggiarci di 100 mascherine.

Grazie di cuore a Betty, Melissa, Luana, Susanna, Michela, Silvia, Paola, Gabriella, Elisabetta, Anna Rita, Rosa, la coordinatrice Lidia e il comune di Decimomannu che ha fornito il materiale”.

Quale miglior modo per ringraziare le 12 donne che hanno realizzato e consegnato gratuitamente al Pronto Soccorso di Is Mirrionis gli importanti dispositivi di protezione.

Anche dal Comune di Decimo l’attestazione di compiacimento del numero uno della Giunta: “Condivido e colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale sanitario che, con totale dedizione – sottolinea la sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu - combattono quotidianamente per noi contro questo nemico invisibile per dire con orgoglio tutto decimese quanto sia fiera delle nostre ragazze che instancabili e con amore continuano a cucire coprinasobocca per tutti coloro che ne hanno bisogno”.