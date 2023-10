Villamassargia. Incidente sulla Provinciale 2, tre mezzi coinvolti e due feriti

Sul posto i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e due ambulanze

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta sulla strada Provinciale 2, all'altezza del chilometro 49, per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un autocarro e due auto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Tra gli occupanti dei veicoli coinvolti, sono rimasti feriti i conducenti delle auto, trasportati in ospedale dal personale sanitario intervenuto con due ambulanze. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare gli accertamenti e i rilievi.