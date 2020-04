Prosegue la pulizia di strade e marciapiedi

Interessate varie zone della città

Di: Antonio Caria

Vanno avanti gli interventi di ripulitura di strade e marciapiedi avviati dal settore ambiente del Comune di Alghero e dalla Ciclat. I lavori riguardano il taglio delle erbacce su mura, bordure dei marciapiedi e sulle strade.

Si è iniziati dalla rotatoria del Palazzo dei Congressi fino a via Malta, passando per viale Burruni e Viale I° Maggio. Ultimate le vie comprese tra via Malta e via Liguria, l'impresa inizierà le operazioni nell'ingresso della città da via Vittorio Emanuele.