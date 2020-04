Dessì: “Confermato un caso di positività al Coronavirus a Capoterra”

Il primo cittadino. “La persona interessata è in quarantena vigilata e sta bene”

Di: Antonio Caria

“Dopo un accurato approfondimento ci è stato confermato un caso di positività. La persona interessata è in quarantena vigilata e sta bene. Il sottoscritto ha già convocato il Coc e preso tutte le misure del caso. Raccomando la calma senza creare allarmismi inutili e speculazioni in questo momento delicato”.

L’annuncio è stato dato dal Sindaco di Capoterra, Francesco Dessì, che aggiunge: “Precedentemente l’amministrazione comunale è già intervenuta alla sanificazione delle strade e dei locali comunali. Il sottoscritto, tra i primi in Italia ha firmato un’ordinanza che obbliga tutti i cittadini all’utilizzo delle mascherine. Oggi (ieri nda) ho firmato un’altra ordinanza che obbliga a tutti gli esercizi commerciali, farmacie, tabaccherie, poste e banche alla dotazione di sanificatori per le mani negli ingressi. Una serie di misure tese a mettere in sicurezza e diminuire le possibilità di contagio”.