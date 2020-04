Coronavirus, aggiornamento dati in Sardegna: 40 casi in più

I morti sono 59

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 975 le persone che hanno contratto il virus Sars Cov2 in Sardegna fino ad oggi.

Sono quaranta più di ieri, di cui 34 nella sola Provincia di Sassari giunta oggi a 654 casi. 3 casi in più in Città Metropolitana di Cagliari che arriva a quota 151. Un caso in più a Oristano oggi a 29 casi. Due in più a Nuoro oggi a 67.

Nessun nuovo caso nel Sud Sardegna che resta ferma a 74 casi.

Di questi 148 sono in ospedale (112 con sintomi e 31 in terapia intensiva), 697 sono in isolamento domiciliare per un totale di 840 positivi.

I guariti sono 76 mentre i morti sono 59, sette in più di ieri.

I tamponi effettuati sono 8493 (ieri erano 7680).