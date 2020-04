Borore solidale”, ecco le mascherine per la popolazione

Porcu: “Se non esistessero le comunità tutto questo non sarebbe neanche immaginabile”

Di: Antonio Caria

Un grande gesto di solidarietà da parte del Comune di Borore, della Consulta Giovanile e della Farmacia Cadeddu che hanno deciso di donare alla popolazione uno degli strumenti salvavita più importanti in questo momento di emergenza: le mascherine.

“Se non esistessero le comunità tutto questo non sarebbe neanche immaginabile. In questi giorni stiamo dando dimostrazione che, rispettando le regole, possiamo anche solo sfiorare l’idea di riuscire a vincere questa battaglia. E questo alcuni lo stanno facendo restando a casa o limitando al minimo i rapporti sociali, mentre altri stanno impegnando il loro tempo a disposizione per aiutare gli altri, per fare un pò di solidarietà”, ha dichiarato Alessandro Porcu, uno degli amministratori comunali.