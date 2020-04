Ospedale Segni. Mundula (Fdi): “Usare la terapia intensiva per un'eventuale fase estrema della pandemia”

Il Consigliere regionale: “In questo momento la trasformazione in struttura Covid non è assolutamente necessaria”

Di: Antonio Caria

“Occorre fare chiarezza sulla questione riguardante la Terapia Intensiva del Presidio Antonio Segni di Ozieri molto sentita in città, su cui il sindaco Murgia richiede l'apertura immediata. Il presidio Ozierese, classificato tra le strutture no-Covid è inserito nella rete per il contenimento del coronavirus solo in una fase avanzata della pandemia. Ciò consentirebbe l'accreditamento immediato e temporaneo, cioè limitato alla situazione emergenziale anche della Terapia Intensiva”.

Lo si legge in una nota del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nico Mundula, che aggiunge: “Ritengo sia stata fatta un scelta utilissima per il territorio lasciando l'ospedale operativo per tutte quelle patologie che non vanno in quarantena, per tutti quei pazienti che continuano ad ammalarsi ed anche a morire, non solo a causa del Coronavirus”.

”In provincia di Sassari – specifica –, anche se la più colpita, i posti letto ordinari ed intensivi hanno una percentuale di occupazione minore del 40%, e gli ultimi dati confermano un calo dei contagi. È evidente che in questo momento la trasformazione del Segni in struttura Covid non è assolutamente necessaria, ma anzi creerebbe un ulteriore focolaio infettivo”.

“A mio parere – conclude – è opportuno che il Segni mantenga il ruolo originario che gli riconosce il Piano Regionale, per la diagnosi e la terapia delle patologie correnti. La Terapia Intensiva, completata grazie alla generosità dei cittadini, è pronta per un'eventuale fase estrema della pandemia, ma anche per l'accreditamento Istituzionale e definitivo, utilissimo nell'ottica di un rilancio dell'Ospedale di Ozieri”.