Travolto sulle strisce a Cagliari, muore cinque giorni dopo in ospedale

Troppo gravi le ferite riportate, il 63enne investito giovedì scorso non ce l’ha fatta

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Maurizio Orrù, il 63enne di Cagliari travolto da un'auto mentre attraversava la strada giovedì scorso in via San Bartolomeo, nel capoluogo. L’uomo è morto al Brotzu, troppo gravi le ferite riportate.

Dopo cinque giorni, nonostante le cure dei medici, il cuore del 63enne ha smesso di battere.

L'uomo era stato investito dall'auto condotta da un'ottantenne mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'automobilista si era subito fermato per soccorrerlo. Sul posto erano intervenuti i medici del 118 e la Polizia locale che si è occupata dei rilievi. L'80enne adesso sarà indagato per omicidio stradale.