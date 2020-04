Solidarietà alimentare, il Comune dice no ai “Furbetti”

Delunas: “In caso di dichiarazioni mendaci gli autori saranno segnalati alle autorità competenti”

Di: Antonio Caria

Il Comune di Quartu Sant’Elena dichiara guerra ai furbetti della solidarietà alimentare.

“Già nei primi giorni i canali ufficiali sono stati subissati di domande di accesso alla solidarietà alimentare da parte di famiglie in grave difficoltà a causa del blocco delle attività reso necessario per frenare i contagi di Coronavirus. Le richieste sono tante, i fondi invece pochi. O quanto meno lo sono in proporzione alle persone che hanno bisogno di aiuto, cittadini che hanno visto azzerare i loro introiti, e che per contro non hanno visto azzerare le loro spese”, ha dichiarato il Sindaco Stefano Delunas.

A questo proposito sono stati annunciati dei controlli sulle domande presente, l’attenta verifica della documentazione arrivata agli uffici “Da subito – spiega il primo cittadino – ma anche dopo l’avvio della distribuzione di buoni e pacchi solidali, affinché solo chi è in possesso dei requisiti richiesti sia incluso tra i beneficiari del contributo”.

L’invito è quello di evitare di presentare le domande a coloro che non hanno i requisiti “Perché – conclude Delunas – se venissero appurate dichiarazioni mendaci gli autori sarebbero segnalati alle autorità competenti. Data la situazione non è proprio possibile dividere il pane anche con chi è già in condizione di comprarlo. Non è possibile farlo perché le risorse dello Stato bastano per pochi cittadini, non è possibile per rispetto di chi davvero sta soffrendo”.