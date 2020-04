Fdi Tricolore: “Salvare una parte della stagione estiva 2020”

Gli esponenti: “Serve un tavolo di confronto e coordinamento”

Di: Antonio Caria

“Uno dei pilastri dell' economia cittadina é il turismo. A seguito dell'attuale devastante crisi, rischia di crollare con le macerie che farebbero affondare definitivamente la comunità locale”.

A denunciare questa drammatica situazione è il circolo Fratelli d’Italia “Tricolore” di Alghero” che specifica: “Il turismo oggi, seriamente minacciato dagli effetti del Covid-19, diventa un problema non solo del tessuto imprenditoriale ma anche sociale dei lavoratori, categorie che vanno supportate e rassicurate dalle Istituzioni”.

“Riteniamo obbligatorio – scrivono gli esponenti – salvare una parte della stagione estiva 2020 con una programmazione e pianificazione in vista di un allungamento della stessa, non possiamo rimanere inerti aspettando che l'emergenza sanitaria cessi . Dobbiamo iniziare a lavorare per progettare il dopo crisi con azioni importanti e soprattutto coraggiose”.

“È indispensabile – a loro modo di vedere – il contributo di tutti ,non solo delle Istituzioni ma anche degli stessi operatori , così da dare vita ad un tavolo di confronto e coordinamento che portano alla costruzione di una prospettiva utile a tutti gli operatori del turismo ma nello stesso tempo rassicuri i nostri tanti ospiti. Dopo la fase acuta di questa grave pandemia, dobbiamo rendere la nostra città sempre più sicura ed attrattiva.

“Pensiamo – aggiungono – ad un lavoro di squadra dove tutti si devono assumere le proprie responsabilità e soprattutto essere al fianco degli operatori, ascoltando le loro istanze così da valutare esigenze e difficoltà per poi mettere in atto azioni per la ripartenza.

“Dobbiamo – sottolineano – essere capaci di cambiare ed evolvere il nostro modello di Turismo e di sviluppo con più protezioni per gli ospiti, lavoratori ed operatori. Stiamo lavorando ad una proposta che vedrà coinvolte tutte quelle persone che in questa situazione sono sempre in prima linea a tutela del nostro diritto alla Salute. Ci auguriamo che tale proposta possa essere condivisa e supportata da altre forze politiche e soprattutto dalla Fondazione Alghero e dal suo Direttore che siamo certi sapranno garantire la ripresa”.

“Non riscontriamo ad oggi – concludono – azioni vive e di supporto da parte dell'assessore competente, auspichiamo vivamente che faccia sue queste nostre istanze e proposte. Capendo il momento critico, ci aspettiamo da chi ha sempre professato soluzioni per la rinascita turistica di Alghero, ora le metta in atto”.