Serrande abbassate di negozi e centri commerciali a Pasquetta? Il plauso anche di Cgil e Cisl

Scelta del Governatore Christian Solinas per contenere i rischi della diffusione del Covid-19

Di: Alessandro Congia

"Esprimiamo soddisfazione sulla decisione di chiudere a Pasquetta, perché così non si rischia di vanificare gli sforzi fatti dai cittadini fino ad oggi ed inoltre permettiamo ai dipendenti del settore commercio di passare finalmente una giornata di festa con la famiglia , questa è una battaglia che le segreterie portano avanti da anni".



Lo dichiarano i segretari regionali della Filcams-Cgil, Nella Milazzo e della Fisascat-Cisl, Giuseppe Atzori che aggiungono: "L’annuncio del Presidente Solinas ha rincuorato tutti i lavoratori che si erano già visti messi in turno nella giornata di Pasquetta

“Come organizzazioni sindacali oggi più che mai siamo preoccupati per la salute dei lavoratori del commercio. Ci conforta la sensibilità delle istituzioni in questo momento. Il nostro impegno sia durante l’emergenza sanitaria che dopo sarà quello di garantire condizioni di lavoro migliori ai tanti lavoratori che rappresentiamo".