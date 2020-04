La bellissima notizia dal Brotzu, fiocco azzurro nella tenda del pre-triage: è nato Alessandro

La mamma, 30enne, alla sua seconda gravidanza, sta benissimo ed è felicissima

Di: Alessandro Congia

La bellissima notizia di oggi arriva dall’ospedale Brotzu di Cagliari, ai tempi del Coronavirus, con una notizia che consente di essere davvero felici: nella tenda del pre-triage, è nato uno splendido bambino.

Alessandro, un maschietto di 3, 750 kg, è in ottima salute: la mamma ha 30 anni, è di Quartu ed è alla sua seconda gravidanza. Sta benissimo, è felicissima, come pure il papà.

Un altro meraviglioso regalo fatto dallo staff medico-infermieristico del nosocomio di Cagliari come inno alla vita, in un periodo non proprio facile dovuto all’emergenza del Covid-19.