Coronavirus. I Progressisti: “Bene la riflessione del sindaco sulla crisi affitti, ma discutiamone in Consiglio comunale”

I consiglieri del gruppo Progressisti del Consiglio comunale di Cagliari accolgono con favore la riflessione del sindaco sulla crisi affitti ed economica

Di: Redazione Sardegna Live

Con una nota del centrosinistra, i Progressisti avevano chiesto al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e alla maggioranza di centrodestra di approfondire la possibilità di una riduzione delle aliquote Imu o di eventuali esenzioni per coloro che per il mese di marzo 2020 e fino al termine delle misure restrittive accordano uno sconto di almeno il 40% del canone di locazione sul proprio locale commerciale o comunque sul locale a uso di imprese, artigiani, liberi professionisti anche iscritti ad albi, cooperative, agenti e rappresentanti di commercio.

Nel ribadire la disponibilità di supporto al sindaco nel trovare la migliore soluzione possibile, in accordo con le associazioni dei proprietari, degli immobiliari e dei conduttori, i Progressisti chiedono ancora una volta che il Consiglio comunale sia convocato al più presto.





"Settimane fa abbiamo chiesto a Sindaco e maggioranza di convocare il Consiglio comunale in videoconferenza per definire insieme una visione strategica, le linee di sviluppo del futuro, le azioni e gli investimenti e aprire il dibattito sul bilancio e su un Patto di Comunità da condividere con la Città" dichiara il consigliere Matteo Massa. "Siamo soddisfatti che anche il sindaco parli di patto di comunità, ma insistiamo sul riconoscimento del ruolo centrale del Consiglio comunale - unico organo di governo cittadino composto dalle rappresentanze elette sia in maggioranza che in minoranza - anche nella sua organizzazione in Commissioni, come sede politica e democratica dove lavorare insieme al Sindaco e con istituzioni, soggetti intermedi, imprese e terzo settore a un piano di azione capace di liberare le energie e le risorse di tutti a sostegno dell'economia locale", ha concluso.