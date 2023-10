Oristano, giravano in centro con un tirapugni: denunciati due giovani

Alla vista degli agenti, i due hanno cercato di nascondere l’arnese in una fioriera

Di: Redazione Sardegna Live

Durante l'ordinario servizio di pattugliamento del territorio, la Polizia di Stato è intervenuta la scorsa notte nel centro storico di Oristano per un'accesa lite che ha coinvolto diverse persone.

Gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, accorsi immediatamente sul posto a bordo della Volante, hanno individuato e denunciato due giovani, classe 1998, in possesso di un tirapugni, pericoloso arnese metallico in cui si infilano le dita per rendere il pugno molto più efficace ed estremamente offensivo, e per il quale vige il divieto assoluto di porto.

Alla vista della pattuglia, uno dei due ha cercato di disfarsi dell'arnese consegnandolo ad un amico, che a sua volta ha tentato, invano, di occultarlo in una fioriera.

La mossa non è però sfuggita all'occhio attento degli agenti, ai quali non sono mancati gli elementi per sequestrare l'arma e denunciare entrambi per il reato di porto illegale previsto dalla normativa sulle armi.