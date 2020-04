Oscar Sanna: Il mio sogno nel cassetto? Aprire un museo con gli abiti antichi sardi, gioielli e documenti della mia amata comunità”

Ogni singolo pezzo, dal più semplice al più elegante, racconta una storia, uno spaccato della Gonnesa dell'800 e del ‘900

Di: Alessandro Congia

Oscar Sanna ha 32 anni, abita a Gonnesa e il suo sogno è quello un domani di trovare uno spazio per poter esporre tutti i sui preziosi capi, un sogno particolare, ma che nasce da una grande passione: quella per le tradizioni della sua terra e del suo paese.

Oscar nasce nel 1988 ad Iglesias, essendo cresciuto con l'importante presenza della nonna, fin da piccolo è sempre stato attratto da tutto ciò che riguardasse la tradizione sarda, ascoltava con piacere i racconti delle persone più anziane e dall'età di 8 anni entra a far parte di una associazione culturale del suo paese. Crescendo ha poi capito che la sua passione non si sarebbe di sicuro arrestata, anzi è cresciuta e ha deciso così di approfondire lo studio dell'abbigliamento popolare e delle tradizioni di Gonnesa.

Le giornate

Le giornate di Oscar si dividono tra il suo lavoro, la ricerca negli archivi di tutti i documenti che potrebbero essere utili ai suoi studi, le attività dell'Associazione Culturale Sant'Andrea di cui è presidente che ha fondato assieme a Maura ed altri casi amici nel 2012 ma sopratutto l'incontro con le persone più anziane che raccontano le loro appassionanti vite passate e, non solo gli mostrano i loro più affascinanti abiti, ma decidono anche di donarglieli affinché lui se ne prenda cura.

Si potrebbe pensare che le persone che fanno questi regali a Oscar non ne conoscano il vero valore o non li apprezzino, ma lui afferma “Sanno bene cosa mi stanno dando, che hanno un valore più che economico, identitario, di appartenenza a una comunità, e sanno anche che io posso conservarli al meglio e valorizzarli.

“Amo il fatto che le persone che decidono di donarmi i loro capi di abbigliamento, vedano in me la passione per la tradizione e sono sicure che i loro doni verranno valorizzati durante le mostre e indossati dalle belle ragazze dell'Associazione Culturale Sant'Andrea.”

Ogni singolo pezzo, dal più semplice al più elegante, racconta una storia, uno spaccato della Gonnesa dell'800 e del 900 e anche la storia delle persone che li hanno indossati e delle loro famiglie. Alcuni capi vengono preservati, in modo tale che possano vivere ancora ed essere testimonianza per le generazioni future, grazie alla madre di Oscar e alle ragazze dell'Associazione che si occupano di ricucire e a volte riprodurre decorazioni ormai andate perse.

La bellissima collezione

Nella collezione ci sono pezzi davvero antichi, come alcuni capi che si possono datare nella seconda metà del 1800: alcuni giacchini di velluto di seta o di seta operata o con applicazioni particolari nelle maniche, mantiglie di alcune ricche famiglie di Gonnesa, fazzoletti di tulle o di mussola, scialli e tante altre belle cose. Una delle fortune è stata quella di ricevere anche le fotografie d'epoca delle persone che indossano i capi che Oscar conserva, così da avete un'idea ben precisa di come questi venissero indossati.

Grazie a tutto il materiale raccolto Oscar e la sua Associazione organizzano con moltissimo orgoglio e con il lavoro di tutti i ragazzi tanti eventi tra cui mostre e convegni sull'abbigliamento popolare, come le due edizioni di “Mode a Confronto", l'ultima svolta a febbraio di quest'anno dedicata all'abbigliamento da lutto.

La sfida

La sfida di Oscar è quella di preservare e salvare ogni singolo capo di abbigliamento antico di Gonnesa che rappresenta un pezzetto di storia, vorrebbe inoltre un giorno pubblicare il suo lavoro di ricerca svolto da tanti anni, a cui sta ancora lavorando riguardante appunto i capi di abbigliamento popolare, le foto e i documenti di archivio. Ma il suo sogno, quello più ambizioso è quello di trovare una struttura, un giorno dove poter esporre la collezione “Io li custodisco, ma il vero proprietario è il paese. Sono oggetti che io conservo ma spero e cerco di tramandarli ai Gonnesini di un domani che potranno conoscere la Gonnesa del passato grazie anche a questi splendidi abiti indossati in epoche lontane. È importante che i miei compaesani capiscano l'importanza del mio lavoro e delle attività dell'Associazione, quando indossiamo gli abiti antichi portiamo in giro Gonnesa per la Sardegna, facciamo conoscere un paese che non esiste più e che è sopravvissuta solo attraverso le foto e gli abiti indossati nel passato”.

(credit photo Enrico Putzolu - Eros Suà, le foto sono state scattate in occasione dell'appuntamento "Non solo incontri di Musica" organizzati dal gruppo Onigazza di Ghilarza - convegno sulle collezioni private e pubbliche del 7/12/2019)