Coronavirus. Un cittadino dona 250 chilogrammi di carne per la popolazione

Fadda: “La Siniscola che ci rende orgogliosi di essere siniscolesi”

Di: Antonio Caria

Sono tanti i gesti di solidarietà in questo periodo di emergenza. Siamo a Siniscola, in Baronia, e a raccontarlo, su Facebook, è il vice sindaco Marco Fadda.

“Stamattina – queste le sue parole – mi sono recato a casa di un nostro concittadino, il quale mi ha chiesto di non dire il suo nome, per prendere della carne da dare in beneficenza a chi in questo momento ha delle difficoltà; circa 250 kg di carne, più di 50 buste da distribuire alle famiglie siniscolesi. Mentre aspettavo le operazioni di imbustamento, un altro siniscolese, sapendo della mia presenza mi ha portato 10 buoni spesa da 20 euro da dare a chi ne ha bisogno”.

“Gesti bellissimi – aggiunge – , che ci fanno capire che da questo brutto periodo se ne uscirà tutti insieme, gesti di solidarietà e di aiuto verso il prossimo che mantengono vivo quel lume di speranza che ci aiuta a superare questo tragico momento. La Siniscola che ci piace! La Siniscola che ci rende orgogliosi di essere siniscolesi, di essere sardi e di essere italiani”.

“La verità – conclude – è che tantissimi in questi giorni ci stanno contattando per aiutare chi ne ha più bisogno, dal commerciante all’imprenditore, dal pensionato all’operaio; e questo ci deve far sentire orgogliosi di quello che siamo e quello che stiamo facendo”.