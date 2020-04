Un kit di dpi per i cittadini di Bonorva

Ecco l’ennesima iniziativa solidale dell’Amministrazione D’Agostino

Di: Antonio Caria

Un kit di disinfezione per la popolazione di Bonorva. Questa la nuova iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D’Agostino in favore dei suoi cittadini.

In un video, il primo cittadino sottolinea come, nella busta, ci sarà una boccetta di liquido igienizzante su base alcolica, due mascherine per ogni persona, e due paia di guanti.

In quelle numerose sarà distribuito un disinfettante, in confezione grande. Inoltre ci sono alcune comunicazioni dello stesso D’Agostino, il modulo di autocertificazione, le raccomandazioni sulle regole sociali e le modalità per un bonifico da fare al comune che sarà destinato alla solidarietà.

Prosegue anche l’iniziativa del Banco Alimentare.