Rifiuti abbandonati a fuoco: i residenti sul piede di guerra

Nella zona è comparso un cartello: “Questa è un’area verde non una discarica”

Di: Redazione Sardegna Live

Un’area verde della cittadina presa d’assalto da incivili. Un cumulo di rifiuti è stato abbandonato in un angolo di via Marsiglia, a Tortolì, in località Porto Frailis. Tra i rifiuti anche cumuli di cenere ancora incandescenti che più volte hanno innescato le fiamme e invaso di fumo denso e puzzolente il quartiere. In alcuni casi è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì.

Dopo l’ennesimo caso e le numerose lamentele un cittadino ha piantato nell’area verde un cartello sul quale c’era scritto: “Questa è un’area verde e appartiene alla collettività, non è una discarica! Smaltite i vostri rifiuti secondo le regole del Comune, grazie”.