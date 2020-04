Jerzu festeggia i cento anni di Amelia Contu

Il Sindaco Lai: “I 100 anni zia Amelia Contu ci riempiono di gioia”

Di: Redazione Sardegna Live

Ogliastra in festa per le cento candeline di Amalia Contu.

“La sua lunga giovinezza è per la nostra comunità motivo di grande orgoglio e compiacimento. I più sinceri auguri”. Con questo messaggio riportato su una pergamena il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, l’amministrazione e tutto il paese festeggiano, seppur a distanza, le cento primavere dell’arzilla nonnina.

“In un momento cosi difficile per tutti – ha detto Lai - i 100 anni zia Amelia Contu ci riempiono di gioia, speranza e conforto. Negli ultimi sedici mesi zia Amelia è la quarta jerzese a tagliare il traguardo del secolo di vita. Avremmo voluto consegnarle la targa ricordo come abbiamo fatto con i tre centenari jerzesi che l’hanno preceduta negli ultimi 16 mesi ma le contingenze ce lo impediscono. Lo faremo non appena​ le restrizioni a cui tutti dobbiamo attenerci ce lo permetteranno. Nel frattempo, certi di interpretare il sentimento di tutta la comunità jerzese, porgiamo a zia Amelia i più sinceri auguri di buon centesimo compleanno”.