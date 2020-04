Nuovi mezzi per il Corpo forestale

Ecco i comuni a cui sono destinati i 33 nuovi pick-up

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 33 i nuovi mezzi che verranno assegnati al Corpo forestale.

"Un'ulteriore dotazione - spiega il governatore Christian Solinas - che si inserisce nelle attività di controllo per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019".

Dal 14 marzo "donne e uomini del Corpo forestale regionale sono mobilitati in tutta l'Isola e hanno realizzato, con grande impegno e professionalità, oltre 20.000 controlli nei litorali e nelle aree rurali per garantire la salute dei sardi".

Secondo i dati aggiornati a ieri sono stati effettuati 20.742 controlli: 5.522 nell'area territoriale di Cagliari, 4.334 Sassari, 3.136 Nuoro, 2.883 Tempio Pausania, 1.954 Lanusei, 1.727 Oristano e 1.186 Iglesias. Ben 374 le sanzioni: 154 a Cagliari, 73 Sassari, 46 Tempio, 40 Iglesias, 30 Oristano, 27 Nuoro e 4 Lanusei.

"Era importante accelerare i tempi di consegna alle stazioni dei nuovi mezzi pick-up - dice Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell'Ambiente - I mezzi potranno essere utilizzati anche per attività di spegnimento degli incendi, rurali e boschivi, e per altri interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico, a dimostrazione delle molteplici attività svolte con senso del dovere dalle donne e dagli uomini del Corpo forestale, sempre presenti in prima persona a tutela della vita dei sardi e della propria terra".

I mezzi sono destinati alle stazioni di Villanova Monteleone, Ittiri, Thiesi, Ploaghe, Bonorva, Buddusò, Nulvi, Luogosanto, Calangianus, Oschiri, Trinità d'Agultu, Tempio, Senorbì, Barumini, Dolianova, Villacidro, Cagliari, Sinnai, Escalaplano, Sant'Antioco, Fluminimaggiore, Neoneli, Samugheo, Seneghe, Bosa, Villagrande Strisaili, Seui, Gavoi, Tonara, Dorgali, Laconi, Macomer e Sorgono.