Ad Alghero la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

In programma domenica 8 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui si vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. Tutto questo ma non solo è F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo in cui i musei si trasformano in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche.

Una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli e nei grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile quell'esperienza unica. Una giornata in cui stupirci fino a non poterne più fare a meno della bellezza che ci circonda e in cui condividere il piacere di goderla con coloro a cui vogliamo bene.

FAMU 2023 ha come testimonial "Diario di una Schiappa", serie best seller mondiale creata da Jeff Kinney, il fenomeno editoriale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo grazie a un personaggio irresistibile e amatissimo, il mitico Greg.

Alghero partecipa con attività dedicate e l'apertura dei musei MŪSA e MACOR. La giornata è organizzata nell'ambito del progetto "Patrimonio Connesso. Nuove forme di fruizione del circuito museale di Alghero", finanziato dal programma Fondo per la Cultura 2021 del Ministero della Cultura.

Il programma completo a questo LINK.