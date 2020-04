Falconi: “A oggi 5 casi di Coronavirus a Fonni”

La Sindaca: “Tutti i soggetti positivi sono isolati in casa, stanno bene, non presentano sintomi e saranno costantemente monitorati dai sanitari”

Di: Antonio Caria

“Ad oggi risultano in tutto 5 casi di positività a Fonni e sono tutti riferibili a contatti con soggetti positivi accertati e quindi già sottoposti alle misure di legge. Tutti i soggetti positivi sono isolati in casa, stanno bene, non presentano sintomi e saranno costantemente monitorati dai sanitari. Lo stesso protocollo sarà eseguito per tutti i contatti”.

Lo ha dichiarato la Sindaca Daniela Falconi che aggiunge: “Sin dall’inizio dell’emergenza non ho emesso - da sindaca - nessuna ordinanza. L’ho fatto perché tutte le regole sono già ben presenti nelle ordinanze statali e regionali e sovrapporre le cose mi è sempre sembrato inutile, ma l’ho fatto anche e soprattutto perché confido nel buon senso di tutti. Buon senso che fino ad ora non è mancato e se non fosse stato per l’enorme senso di responsabilità e il sacrificio di ogni fonnese probabilmente avremmo avuto ben altri problemi”.