Bosa. Tre nuovi casi di Coronavirus

Sale a 8 il numero dei contagiati

Di: Antonio Caria

Salgono a 8 i casi di positività al Coronavirus a Bosa. È arrivato, infatti, l’esito dei tamponi effettuati a una ventina di persone venute a contatto con quelle risultate positive nei giorni scorsi.

L’annuncio arriva dal Comune che sottolinea anche il fatto che altri 23 cittadini sono in isolamento fiduciario. Delle otto, due sono ricoverate all’ospedale di Nuoro, tre in quello di Sassari mentre le tre certificate ieri, rimarca il Sindaco Piero Casula, “Sono state poste in quarantena e al momento non presentano alcun sintomo”.

Anche, a Bosa, così come negli altri paesi della Planargia, è stata emanata un’ordinanza in cui si specifica il fatto che “Tutte le persone che si recano presso le attività commerciali e gli uffici pubblici debbano essere necessariamente provvisti dei dispositivi di protezione, quali guanti monouso e mascherine, oltre a conferire gli stessi negli appositi contenitori dei rifiuti, evitando di spargerli negli spazi pubblici”.