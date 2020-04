Butta 70 “gratta e vinci” dal finestrino dell’auto ma le telecamere lo incastrano: “Chiedi scusa oppure i filmati li diamo alle forze dell’ordine”

La Società Cooperativa Poggio dei Pini è perentoria: “L’area è stata bonificata, ma l’incivile è stato filmato con tanto di targa dell’auto”

Di: Alessandro Congia

Capita che … che ai tempi del Coronavirus nemmeno gli incivili abbiano rispetto per l’ambiente, soprattutto se il maleducato di turno, a bordo della propria auto, abbassa il finestrino e abbandona i rifiuti accanto ad un’area verde.

Sfortuna ha voluto che l’ignaro sporcaccione non pensava di essere ripreso dalle telecamere piazzate a Poggio dei Pini, Capoterra: “Gli incivili? Purtroppo, non si fermano nemmeno durante la quarantena e, forse per la rabbia di non aver vinto a nemmeno uno degli oltre 70 Gratta e vinci acquistati, ha pensato bene di buttarli in un’area verde di proprietà della Cooperativa – è scritto in un post sui social dalla Soc. Coop. Poggio dei Pini – Capoterra - il personale della Società ha subito provveduto a pulire l’area, ma non è certo la giornata fortunata del nostro giocatore incivile. Infatti, il sistema di videosorveglianza della nostra lottizzazione ha ripreso esattamente la scena e il numero di targa dell’auto dalla quale veniva gettata la spazzatura – si legge nel post della fan page - se quindi il gentile sig. sporcaccione legge questo post e ha voglia di avere copia del filmato ricordo (non senza portarsi via anche la spazzatura che ha gettato, sia chiaro...) prima che venga consegnato alle forze dell’ordine, può contattarci in privato”. Morale della favola, come a dire, uomo avvisato, mezzo salvato.

(foto tratta da FB, Società Cooperativa Poggio dei Pini)