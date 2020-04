Coronavirus. Aggiornamento dati in Sardegna: sono 922

I morti sono 47, quattro in più di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo l’ultimo aggiornamento comunicato dalla Regione Sardegna, sono 922 i casi registrati in Sardegna, 15 più di ieri.

I guariti sono saliti a 56, sette in più di ieri. I morti sono 47, quattro in più di ieri. I tamponi eseguiti sono 7.521.

Sul territorio, 610 sono stati registrati in Provincia di Sassari, con 9 casi in più, 146 in Città Metropolitana di Cagliari e nessun incremento, 74 nel Sud Sardegna con 3 casi in più, 65 casi a Nuoro con nessun incremento e 27 in Provincia di Oristano con 3 casi in più.

Nuova vittima nella casa di riposo di Sanluri