Aou. Un fegato e due reni ridaranno vita a tre pazienti sardi

Gli organi sono stati prelevati da un donatore di 64 anni morto per emorragia cerebrale

Di: Antonio Caria

È proprio così: la grande generosità dei sardi non conosce davvero limiti. Nel blocco operatorio del Policlinico Duilio Casula di Cagliari, sono stati prelevati, dopo l’assenso della famiglia, un fegato e due tano da un donatore di 64 anni morto per emorragia cerebrale.

Questi ridaranno vita a tre pazienti sardi. Come da protocollo donatore e trapiantati, sono stati sottoposti al test per accertare la loro negatività al Coronavirus.

«È una giornata di speranza per tutti in questo periodo difficile e complesso – ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino – proprio per questo vorrei ringraziare tutto il personale sanitario che ha reso possibile questa donazione. Il pensiero va anche ai familiari per il nobile gesto, che arriva in un delicato momento per la nostra Isola”.