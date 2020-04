Coronavirus. I ringraziamenti del Comune alla squadra dei Carabinieri locale: “Tutelano l’intera comunità”

Arca: “Un aiuto concreto nella lotta alla pandemia”

Di: Antonio Caria

Oltre agli operatori sanitari, un grande lavoro per la salvaguardia della salute dei cittadini è quello di tutte le forze dell’ordine.

Tanti gli agenti (Carabinieri, Polizia, Forestale, Guardia di Finanza) impegnati in questi giorni per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

Tra questi, in prima linea, anche i Carabinieri della compagnia di Silanus al quale è voluto andare il ringraziamento dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gian Pietro Arca: “La loro non è solo un'azione di "sorveglianza e accertamento" come in tanti la percepiscono, ma di tutela dell'intera comunità e di aiuto concreto nella lotta alla pandemia”.