Coronavirus. Filcams Cgil si appella a Solinas e Chessa: “Supermercati chiusi anche a Pasquetta e 25 aprile”

Milazzo: “Non vanificare tutti gli sforzi messi in campo fino a oggi”

Di: Antonio Caria

Disporre la chiusura dei supermercati anche per Pasquetta e 25 aprile. È quanto chiede Filcams Cgil regionale al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore Gianni Chessa.

“I dati dicono che i provvedimenti sul diradamento delle uscite e delle relazioni sociali si sono rivelate efficaci a contenere la diffusione del virus – ha dichiarato Nella Milazzo – diventa quindi quanto mai necessario non allentare la presa rischiando di vanificare tutti gli sforzi messi in campo fino ad oggi”.

Inoltre, il Sindacato sottolinea come una battaglia aveva portato alle chiusure domenicali obbligatorie ma, aggiunge, “È chiaro che, in vista delle festività, è necessario un nuovo intervento per scongiurare aperture inutili e dannose”.

A detta si Filcams Cgil “I lavoratori del settore stanno dando un contributo importantissimo perché garantiscono a tutti i cittadini di poter fare la spesa ma non gli si può chiedere uno sforzo ingiustificato. Sappiamo che responsabilmente ci sono negozi che hanno già predisposto la chiusura ma molti pare abbiano intenzione di restare aperti a Pasquetta e il 25 aprile, una scelta irragionale in un momento di emergenza come questa”.

“La categoria – conclude Filcams Cgil – avverte che metterà in atto tutte le azioni necessarie per scongiurare le aperture e ricorda a tutti i lavoratori occupati nel settore che possono negare la loro presenza perché il lavoro festivo non è un obbligo”.