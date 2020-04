La Pasqua ‘anomala’ ai tempi del Covid-19 con le opere in argilla dell’artista Silvia Boi

Un coniglio con la maschera, simbolo della pandemia

Di: Alessandro Congia

La Pasqua “anomala” al tempo del Covid-19? Quella vista e creata dall’artista 27enne di Quartu, Silvia Boi, (SilviArt) che realizza opere in argilla completamente fatte a mano. Questa è l'opera dal titolo “La Pasqua ai tempi del Covid-19”, che simboleggia un coniglio con una maschera in un contesto davvero emergenziale che stiamo attraversando.

Silvia è una banconiera/barista che normalmente lavora in un bar a Quartu, ma da sempre coltiva la passione per la lavorazione dell'argilla e sfruttando questo potenziale creativo ha pensato di realizzare qualcosa di più particolare inserendo questa tecnica della lavorazione in 3D: approfittando del tempo libero in questo periodo della pandemia e delle restrizioni del Coronavirus si è potuta dedicare maggiormente a questa sua passione che ora è diventato anche un lavoro. Le sue opere sono rigorosamente Handmade (fatte a mano), dove ogni quadro è unico, originale e curato nei minimi dettagli.