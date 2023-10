Rubano 18 bottiglie di superalcolici: coppia arrestata a Sassari

Bloccati dalla polizia locale dopo numerosi colpi nei supermercati

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia di ladri seriali che da tempo prendeva di mira i supermercati a Sassari, rubando superalcolici, generi alimentari e prodotti di bellezza per poi rivenderli per strada, è stata arrestata dalla Polizia locale.

Secondo i riscontri degli agenti, l'ultimo furto messo a segno riguarda 18 bottiglie di superalcolici trafugate dagli scaffali di un market e nascoste in una borsa.

Già nei mesi scorsi la coppia era stata arrestata in flagranza: dopo aver rubato alcune scatole di gamberi e forme di formaggio, i due erano stati intercettati dagli agenti in borghese della Polizia locale e fermati mentre tentavano di vendere la refurtiva ad alcuni passanti. Poi erano stati denunciati per altri sei furti, sempre nei supermercati della città. Il giudice ha prima disposto gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

Non disponendo però di un domicilio, i due, sempre su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.