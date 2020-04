Coronavirus, il Centro Sinistra attacca Truzzu: “Mascherine gratis e subito a tutti i cagliaritani”

“Il sindaco segua l’esempio di altre Amministrazioni locali”

Di: Alessandro Congia

Mascherine a tutti i cagliaritani: auspichiamo che il Sindaco le fornisca gratuitamente sull'esempio di altre amministrazioni. L'ordinanza del Sindaco di Cagliari n. 21 del 3 Aprile 2020, come modificata dalla successiva del 5 aprile, prevede l'obbligo di indossare mascherine certificate per lavoratori e lavoratrici delle attività commerciali e mascherine, anche autoprodotte, o altri indumenti di protezione per la clientela. Lo chiedono a gran voce i consiglieri di palazzo Bacaredda, Fabrizio Marcello, Andrea Dettori, Marzia Cilloccu,Guido Portoghese, Rita Polo, Matteo Lecis Cocco Ortu e Camilla Soru.

Purtroppo constatiamo che i presidi di sicurezza di cui si parla nell'ordinanza non siano facilmente reperibili nelle forme più efficaci per scongiurare i rischi del contagio da Covid 19. Ribadiamo quanto già suggerito nella lettera inviata al sindaco il 27 Marzo s.v., ovvero la necessità di fornire gratuitamente, come è avvenuto in altre amministrazioni locali e nazionali, le mascherine di protezione per tutta la cittadinanza, anche autoprodotte, affidandone la confezione preferibilmente a laboratori e aziende locali.

E' utile rimarcare ancora una volta che l' urgenza primaria riguarda la dotazione dei dispositivi di protezione individuale rispondenti alle direttive del Ministero della Sanità per tutti i presidi sanitari e di pronto soccorso mobile. Il Sindaco, prima di emettere nuove ordinanze, peraltro di dubbia legittimità, si sinceri di verificare l'attuabilita' dei provvedimenti, anziché creare disagi e confusione agli operatori commerciali e cittadini.