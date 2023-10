Porti sardi, Pais: "Grande piano di investimenti per la portualità della Sardegna"

Stanziati 33 milioni di euro. Pais: "Questa è la politica del fare che crea servizi, lavoro e ricchezza"

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Pierluigi Saiu ha stanziato 33 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità delle opere portuali in diversi porti della Sardegna, tra cui 1 milione di euro per il porto di Alghero e 300mila euro per il porto di Fertilia.

"L’intervento a favore del porto di Alghero, fondamentale e atteso da decenni, che complessivamente ammonta a 3 mln di euro, è teso alla progettazione ed esecuzione dei lavori per l’immediata fruibilità della banchina del molo di sopraflutto -originariamente destinato all’approdo di barche di grandi dimensioni- tali da risolvere i difetti costruttivi che da 30 anni ne impediscono la fruibilità e il pieno utilizzo portuale per servizi e nuove concessioni", comunica Michele Pais, presidente del Consiglio regionale e Coordinatore regionale della Lega Sardegna.

"L’intervento a favore del porto di Fertilia servirà a finanziare la progettazione dell’escavo del bacino portuale e le opere connesse, nonché per gli interventi volti alla sicurezza della navigazione segnalati dalla Capitaneria di Porto di Alghero", continua Pais, e conclude: "Il potenziamento della portualità, che vede ulteriori interventi ai porti di Stintino, per 3 mln, Bosa, 800 mila, Santa Maria Navarrese, 1,5 mln, ma anche interventi rilevanti nei porti di Cala Gonone, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, San Teodoro, Porto Pino Tertenia, Teulada, Porto Corallo, Sant’Elia, è un elemento essenziale della strategia perseguita dalla Giunta guidata da Christian Solinas in questi 4 anni, con investimenti senza precedenti. Con questo intervento si incrementano gli interventi già finanziati e si consente l'avvio della progettazione di ulteriori opere importanti per lo sviluppo dei porti sardi. Questa è la politica del fare che crea servizi, lavoro e ricchezza".