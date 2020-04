Nuovo caso di Coronavirus a Orosei

Il Comune: “Era già in quarantena preventiva dalla data del suo rientro”

Di: Antonio Caria

Nuovo caso di Coronavirus a Orosei. L’annuncio arriva dall’Amministrazione comunale: “La nostra concittadina, risultata positiva al Covid-19, si trovava in quarantena preventiva dalla data del suo rientro ad Orosei e pertanto le persone con le quali è venuta in contatto sono state individuate e poste in quarantena”.