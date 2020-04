Pais: “Saranno attivati i Reparti di Terapia Intensiva anche ad Alghero e Ozieri per pazienti Covid-19”

Il Presidente del Consiglio regionale: “Siamo così pronti a fronteggiare ogni emergenza”

Di: Antonio Caria

“La Regione, preso atto dell’evolversi dello scenario soprattutto nel territorio di Sassari, al fine di assicurare la massima capacità di intervento sanitario, ha dato il via libera alla predisposizione all’attivazione dei Reparti di Terapia Intensiva anche negli Ospedali di Alghero e Ozieri per pazienti COVID-19, qualora la pandemia dovesse ulteriormente svilupparsi e dovessero arrivare a saturazione i reparti del territorio sassarese attualmente in funzione”.

A dichiararlo, su Facebook, è stato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Nei giorni scorsi, infatti, l’ospedale “Antonio Segni” aveva completato l’allestimento del reparto di rianimazione con 2 postazioni di terapia Intensiva e 4+2 di semi intensiva.

Un sollecito all’accreditamento era arrivato, oltre che dal Sindaco Marco Murgia, anche dalla sezione locale dei Riformatori sardi. Un reparto che potrebbe arrivare anche a contenere 13/14 posti letto.

Inoltre dall'Unione dei Comuni del Logudoro e la Comunità Montana del Goceano ha acquistato, con una raccolta fondi, 4 ventilatori.

“In queste ore nel presidio di Alghero – aggiunge Pais – sono arrivati i primi 2 respiratori ad alte prestazioni per ogni tipo di intervento in urgenza e, nell’immediatezza, la direzione sanitaria appronterà un piano organizzativo con percorsi gestione e numero di posti letto attivabili, nonché l’organizzazione del personale che dovrà essere impiegato. Ovviamente ci auguriamo che i contagi pandemici non aumentino sul nostro territorio e che soprattutto non ci sia bisogno di ricorrere a degenze in terapia intensiva”.

“L'attivazione in tal senso, inoltre, ad emergenza conclusa, consentirà – a suo modo di vedere – la piena funzionalità e stabilità del reparto una volta ultimato il percorso di accreditamento che abbiamo avviato.Siamo così pronti a fronteggiare ogni emergenza, anche grazie all'ex primario del reparto, dottor Giuseppe Liperi, che sta completando l’iter burocratico/sanitario per rientrare in servizio”.

“Affrontare questo momento con l’aiuto di tutti e la condivisione massima dei percorsi, prima di tutto con il personale sanitario, ci consentirà – conclude Pais – quanto prima di ritornare alla normalità più consapevoli, rispetto al passato, dell’importanza dei presidi sanitari”.

Intanto ieri è stata una giornata difficile per il reparto di Chirurgia del Segni dove tre infermiere e un medico sono risultati positivi al Coronavirus. Sono risultati negativi, invece, gli colleghi di reparto e quelli del Pronto Soccorso.