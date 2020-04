Muore 47enne affetta da coronavirus

Ospite del presidio sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe, era risultata positiva al Covid-19

Di: Redazione Sardegna live

E' morta donna la 47enne ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere risultata positiva al coronavirus presso il presidio sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe, di cui era ospite. La donna si è spenta ieri.

Tutti gli altri ospiti e i dipendenti della struttura ploaghese sono stati sottoposti al tampone.

"Ovviamente sono molto dispiaciuto per la morte della signora - spiega il sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu -. Per quanto riguarda gli esiti degli altri esami, da contatti informali che ho avuto con autorità sanitarie, al San Giovanni Battista non vi sarebbero altre persone positive al Covid 19. Il condizionale è d'obbligo, in attesa di dati ufficiali. Invito ancora i cittadini a mantenere la calma e rispettare le disposizioni".