Cagliari, completamente ubriaco alla guida: via la patente a un 35enne

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Di: Alessandra Leo

Gli è stato riscontrato un tasso alcolemico molto alto, pari a cinque volte il massimo consentito: così, stanotte a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un trentacinquenne del luogo, impiegato incensurato.

L’uomo è stato fermato dai militari dell'Arma attorno alle 4:30 in via Lungosaline, alla guida di un'autovettura Jeep Avenger, intestata alla società presso cui lavora.

La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e l'uomo è tornato a casa con un amico che gli ha offerto un passaggio. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.