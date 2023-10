Spari dopo la festa in paese a Lula: grave un 42enne

Il ferito è sotto processo per l’omicidio del fratello

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 42 anni, Nico Piras, è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte a Lula, al termine della manifestazione "Cortes Apertas".

Il 42enne è stato operato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lula e della Compagnia di Bitti che stanno cercando di far luce sull'accaduto per risalire agli autori della sparatoria.

Piras è già noto alle forze dell'ordine: era stato condannato a 24 anni di carcere insieme alla moglie Alice Flore, dalla Corte d'appello di Sassari per l'omicidio del fratello Angelo Piras, nel 2015. Ma la Cassazione aveva annullato quella sentenza e rimandato la coppia a processo davanti alla Corte d'appello di Cagliari, tutt'ora in corso.