La domenica delle Palme: don Franco in streaming e don Gabriele sopra un furgoncino benedice i balconi dei cittadini

Funzioni religiose, benedizioni vissute in un momento di pandemia che vengono celebrate in totale assenza dei fedeli

Di: Alessandro Congia

I riti della Settimana santa ai tempi del Covid-19: i sacerdoti celebrano a distanza sul web la domenica delle Palme. Don Gabriele Casu (alla guida della Parrocchia “Sacro Cuore” Quartu) e don Franco Puddu, (dall’altare della chiesa “Nostra Signora delle Grazie” Sestu), ancora don Onofrio Serra a San Giorgio, sempre a Sestu, anche lui in diretta streaming sui social; due comunità che danno l’esempio di non voler lasciare soli i fedeli in un momento drammatico, di pandemia, dovuto al Coronavirus: chi con l’aiuto dei social celebra messa e benedice chi resta opportunamente a casa e chi invece passa nelle strade a benedire le palme con i cittadini affacciati ai balconi.

Anche altre paesi e cittadini si sono brillantemente adeguati, poi anche in Tv Papa Francesco ha celebrato la Domenica delle Palme con la sacra benedizione sul piccolo schermo. Anche questi sono gesti bellissimi di una Sardegna e di un’Italia che non vuole mollare.

