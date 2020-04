Don Gigi contro il Coronavirus: il video di Alessandro Pili nella domenica delle Palme

In Questa Domenica di Festa il Gaudium Magnum non poteva mancare con la sana ironia di Don Gigi

Di: Alessandro Congia

Coronavirus, torrandi in cielu (Coronavirus, torna in cielo, n.d.r.), è la benedizione di Don Gigi, alias Alessandro Pili-Sindaco di Scraffingiu, accanto alla pianta della speranza in un momento davvero emergenziale per l’intera Sardegna e per ciascuna comunità locale.

In questo esilarante video, il comico sardo sdrammatizza e strappa sorrisi soprattutto in un contesto non facile, ma auspica, a modo suo, che il Coronavirus torni presto in cielo.

VIDEO