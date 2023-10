Auto travolge un gregge: strage a Paulilatino

Morte 17 pecore, traffico bloccato

Di: Redazione Sardegna Live

Strage nella notte a Paulilatino, dove un terribile incidente stradale ha provocato la morte di 17 pecore.

Il sinistro, come riporta l’Unione Sarda, è avvenuto sulla 131 all’altezza del bivio per Santa Cristina dove un’auto ha travolto il gregge. Come affermano alcuni testimoni, sarebbero state coinvolte 7 autovetture. Blocco del traffico con lunghe code in direzione Sud.