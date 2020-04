Covid-19, la lettera a Cellino: "Grazie per i respiratori polmonari donati a al Santissima Trinità”

Per il Presidente della Commissione Sicurezza del Comune, Marcello Polastri: “Un gesto spontaneo preziosissimo”

Di: Alessandro Congia

Un sentito grazie all'Ex Presidente del Cagliari Calcio, pere la donazione di una serie di ventilatori polmonari di ultimissima generazione all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è stato espresso stamani da Marcello Polastri, presidente della Commissione Politiche della Sicurezza, Sport e Patrimonio del Comune di Cagliari che ha scritto una lettera a Massimo Cellino.

"In queste tragiche giornate della storia d’Italia e di piena emergenza Covid-19 - scrive Polastri - donare a Cagliari una serie di respiratori polmonari significa "aver messo su una importate azione altruistica, offrendo alla nostra città strumenti che verranno attivati domani nell’Ospedale Santissima Trinità donando infatti forza a molte vite umane, in sinergia con le infaticabili cure e la professionalità del personale medico e paramedico che altresì, desidero ringraziare con questa nota spontanea".

Per il Presidente della Commissione Sicurezza, quello di Cellino è "un gesto spontaneo preziosissimo che si aggiunge oggi alle infaticabili azioni messe in campo dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Cagliari, che ci hanno reso edotti nelle ultime ore, di quanto, anche silenziosamente, si sta mettendo in campo a Cagliari e in Sardegna per proteggere la popolazione e per curare, in caso di contagio, i possibili colpiti in strutture che ora si apprestano a gestire meglio una situazione preoccupante ma non per questo, insuperabile, con la cura dei pazienti del nosocomio di via Is Mirrionis".

"E' necessario - conclude Polastri - che tutti possiamo far sempre più squadra, sempre più rete, per superare in nome della pubblica sicurezza, questo momento delicato". Intanto domattina, lunedì 6 aprile 2020, i nuovi macchinari saranno prontamente collaudati nel reparto di Terapia Intensiva del nosocomio di Is Mirrionis.