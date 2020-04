Coronavirus. Il Comune promuove i voucher spesa e un conto corrente

Sotgiu: “Siamo una comunità coesa”

Di: Antonio Caria

Anche il Comune di Ploaghe amministrato dal Sindaco Carlo Sotgiu ha deciso di mettere in campo una serie di azioni di contrasto all’emergenza economica e sociale che sta causando la pandemia di coronavirus.

In primis è stato aperto un conto corrente destinato alla raccolta fondi da destinare alle persone disagiate o a quelle che hanno dovuto chiudere la loro attività per via delle restrizioni. Il tutto in collaborazione con la Croce Gialla e la Caritas.

Questi gli estremi: intestato a Croce Gialla Ploaghe, iban IT70A0101585021000070727892 causale “emergenza covid19 Ploaghe”.

Inoltre il Comune ha ricevuto dal Governo la somma di 34mila euro per i voucher spesa.

“Ho personalmente ricevuto diverse proposte di persone che intendevano donare delle risorse alle famiglie in difficoltà e ai titolari di attività oggi inattive – ha dichiarato il primo cittadino -. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare questo conto corrente col supporto della Croce Gialla. Contemporaneamente abbiamo effettuato una donazione alla Caritas di Ploaghe utilizzando in parte i fondi del bilancio ed in parte le indennità dei componenti della Giunta comunale. Nelle prossime ore pubblicheremo l'avviso anche per assegnare i voucher per acquisto dei beni di prima necessità grazie ai fondi governativi ed al sostegno della attività commerciali locali che si sono immediatamente messe a disposizione. Ploaghe è una comunità estremamente coesa ed anche in questa situazione difficile, sono certo, darà il meglio di se.”