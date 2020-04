Prosegue con successo il Banco Alimentare

Ieri l’annuncio del primo caso di positività a Bonorva. D’Agostino: “la persona positiva attualmente sta bene”

Di: Antonio Caria

Prosegue con successo l’iniziativa “Banco Alimentare” promossa dal Comune di Bonorva e destinata alle persone locali più bisognose. In tanti continuano a rispondere all’appello alla solidarietà lanciato dal primo cittadino Massimo D’Agostino.

“Sarà una crisi lunga che non si risolverà nel giro di qualche giorno perciò prepariamoci ad una mobilitazione più lunga. Ricordiamoci che le persone non mangiano una settimana sì e l'altra no. Bisogna aiutarli sempre, fino a quando non finisce l'emergenza, come fa una vera Comunità. E noi siamo una vera Comunità”, queste ancora le sue parole.

Intanto è di ieri l’annuncio del primo caso di positività al Coronavirus nel paese del Meilogu. “La persona che è entrata in contatto col virus attualmente sta bene e si sta facendo tranquillamente il suo isolamento in modo praticamente asintomatico – precisa il primo cittadino -. La rete dei possibili collegamenti è stata ricostruita e non ci sono particolari criticità. Non c'è bisogno di ripetere che l'unica cosa da fare è stare a casa e stare attenti quando si esce”.