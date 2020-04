Secondo caso di Coronavirus ad Ardara

L’annuncio del Sindaco Francesco Dui

Di: Antonio Caria

“È risultato positivo al tampone del Covid-19 un altro nostro concittadino. Ho sentito la persona al telefono che con grande senso di responsabilità mi ha comunicato la notizia prima delle autorità competenti, dalle quali per ora non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale. Sta bene e si trova in isolamento con la famiglia dal 31 marzo 2020”.

Questo l’annuncio del Sindaco di Ardara, Francesco Dui, che prosegue :“La persona in questione è stata sottoposta al test a seguito del riscontro di una positività di una persona con la quale il nostro concittadino è entrato in contatto per lavoro”.

“Ci tengo a sottolineare che sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi. La persona in questione ha contattato le persone avvicinate prima del 31 marzo 2020”, ha concluso.