Primo caso di Coronavirus a Bonnanaro

Marras: "La persona è asintomatica e sta bene"

Di: Antonio Caria

"É stato riscontrato una positività al virus in un nostro concittadino. È in isolamento, responsabilmente non ha contatti con nessuno da diversi giorni. È asintomatico e sta bene".

L'annuncio arriva dal Sindaco di Bonnanaro, Antonio Marras che aggiunge: "Ha contratto il virus a causa del suo lavoro in ambito sanitario".

Non ci sono motivi di preoccupazione - sottolinea ancora il primo cittadino -, la situazione è sotto controllo anche grazie al senso di responsabilità della persona positiva e dei suoi familiari".