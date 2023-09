Blitz dei Nas a Cagliari: sequestrati quasi 40 chili di carne in una macelleria

Sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale

Di: Alessandra Leo

Ben 35,2 chili di carne suina e 3,6 chili di carni ovine, per un valore commerciale di circa 1000 euro, sono state sequestrate dai Nas perché prive del bollo sanitario in violazione di una specifica norma che lo prevede.

L’accaduto ieri a Cagliari, in occasione di uno dei tanti controlli svolti in materia di sicurezza igienico sanitaria, presso una macelleria. Sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto riportato dai Nas, non è stato in alcun modo possibile verificare come e quando quelle carni siano state acquistate.