Primo caso di Coronavirus a Bonorva, l’annuncio del Sindaco Massimo D’Agostino

Il primo cittadino: “La persona interessata sta bene ed è in stato di isolamento già da una settimana presso la sua abitazione”

Di: Antonio Caria

“Comunico che è stata riscontrata la prima positività documentata al covid-19 nel Comune di Bonorva. Si tratta di un’operatrice sociale che ha lavorato in una casa di riposo del sassarese. La persona interessata sta bene ed è in stato di isolamento già da una settimana presso la sua abitazione”.

L’annuncio è arrivato dal Sindaco Massimo D’Agostino.

“Molto coscientemente, ha svolto l'ultimo mese di servizio risiedendo direttamente nella struttura in cui operava per cui i suoi contatti sono stati pochissimi e peraltro sono avvenuti con i dovuti comportamenti e sono comunque già alla nostra attenzione. Tuttavia non risultano esserci stati contatti che possano destare in alcun modo qualche forma di preoccupazione”, ha aggiunto.

“Vi esorto – conclude il primo cittadino – a rimanere a casa e a uscire soltanto per motivi urgenti e indifferibili. Ora ufficialmente il virus è arrivato tra noi ma questo non cambia il nostro obiettivo che è quello di limitare al massimo un possibile contagio con ulteriori casi”.