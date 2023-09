Lavori pubblici: 5 milioni per le strade danneggiate dalle alluvioni in Sardegna

Saiu: "Bene le nuove risorse. Rafforzato il dialogo con il Governo"

Di: Redazione Sardegna Live

“Bene lo stanziamento di nuove risorse per gli interventi sulla viabilità nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi. La misura varata per la Sardegna è un importante segnale d’attenzione e la conferma di un dialogo che si è rafforzato in particolare con il Ministero delle Infrastrutture, con risultati concreti, soprattutto sulle grandi opere”.

Lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, esprimendo soddisfazione in merito agli emendamenti approvati oggi al Senato sul DL Asset e in particolare sulla misura che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per le strade danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio.

“Per la viabilità dell’Isola – prosegue l’assessore Saiu – vogliamo rafforzare gli investimenti e abbiamo già in previsione di aumentare le risorse messe in campo finora attraverso la prossima variazione di Bilancio”.