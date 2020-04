Villa Gardenia. Il Comune: “26 casi di positività al Covid-19”

Serra: “La situazione sta diventando ingestibile. Servono medici ospedalieri o dell’esercito e infermieri professionali”

Di: Antonio Caria

Cresce l’allarme a Villa Gardenia, a Ossi. Secondo quanto comunicato dal Comune, sono 26 i casi di positività al Coronavirus (13 ospiti e 13 operatori) che, si legge nella nota, risultano essere ad oggi asintomatici o con sintomi influenzali non gravi.

“Per gli ospiti e gli operatori – prosegue il Comune – sono state attivate le adeguate misure di sicurezza tuttavia si è resa necessaria la richiesta, a causa delle assenze degli operatori di un ulteriore supporto volto ad arginare l'emergenza (medici , infermieri, Oss)”.

In una lettera inviata al prefetto, al Comitato operativo regionale della Protezione Civile, all’Unità di crisi regionale e di Sassari, il Sindaco Giovanni Serra sottolinea come “La situazione sta diventando ingestibile per la salute degli ospiti e di chi quotidianamente gli assiste. Mancano infatti le condizioni minime per assicurare una gestione tale da evitare un ulteriore dilagare del Coronavirus sia all’interno che all’esterno della struttura”.

Inoltre “Si chiede di volere procedere ad assegnare a detta struttura medici ospedalieri o dell’esercito e infermieri professionali che possano valutare le condizioni generali dei pazienti, le eventuali prescrizioni antivirali, l’eventuale dimissione degli ospiti, qualora risultino negativi alle indagini sanitarie, per l’accoglienza presso i loro parenti.

Serra chiede “Un intervento immediato stante la gravissima situazione che si è manifestata e che non accenna ad arrestarsi senza interventi professionali qualificati”.