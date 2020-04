Prostitute senza lavoro, il sostegno della Caritas

"Diamo una mano a chiunque non abbia denaro per il proprio sostentamento"

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo le aziende e i professionisti sono stati colpiti dall'epidemia, anche le prostitute hanno visto sfumare improvvisamente la propria fonte di reddito. Il rischio di contrarre il virus, ma anche di incorrere in pesanti sanzioni, ha improvvisamente svuotato le vie del sesso a pagamento.

I clienti rimangono a casa e le squillo non possono più esercitare, così entrano a far parte dell'esercito di chi non ha più denaro per il proprio sostentamento. La Caritas di Cagliari ha rivolto la propria attenzione anche nei loro confronti.

"Diamo una mano a tutte le persone in difficoltà", spiega il responsabile Marco Lai. I pacchi della spesa arriveranno anche a loro, così come ai tanti mendicanti e meno fortunati.